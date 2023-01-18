Российские войска продвигаются к Северску с двух направлений: от Соледара и от границы ЛНР

Боевые действия приближаются к городу Северск с нескольких направлений. После освобождения Соледара и ряда прилегающих к нему населённых пунктов, включая район станции Соль, у российских войск появилась возможность продвигаться к Северску с южного направления, в том числе и вдоль железной дороги – через Раздоловку.
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