Российские войска продвигаются к Северску с двух направлений: от Соледара и от границы ЛНР

Боевые действия приближаются к городу Северск с нескольких направлений. После освобождения Соледара и ряда прилегающих к нему населённых пунктов, включая район станции Соль, у российских войск появилась возможность продвигаться к Северску с южного направления, в том числе и вдоль железной дороги – через Раздоловку.