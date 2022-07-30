В контракте Клингберга с «Анахаймом» есть запрет на обмен до 1 января 2023 года. Потом – стоп-лист из 10 команд

В контракте Джона Клингберга с «Анахаймом» есть запрет на обмен до 1 января 2023 года. 29-летний шведский защитник подписал соглашение с «Дакс» на год и 7 миллионов долларов.
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