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Русская весна

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Фигура умолчания: о чём на Западе никто не хочет говорить вслух про Украину

Фигура умолчания: о чём на Западе никто не хочет говорить вслух про Украину

На Западе не хотят говорить вслух о потере Украиной территорий, пишет Advance. «Запад вскоре придет к горькому выводу: Украина будет вынуждена потерять территории, только если мир не рухнет в третью мировую войну.

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