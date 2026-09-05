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У леса и Оби: недалеко от Барнаула в живописном месте продается дача за 1 млн рублей

У леса и Оби: недалеко от Барнаула в живописном месте продается дача за 1 млн рублей

В живописном месте у леса и протоки Оби в поселке Кислуха Первомайского района Алтайского края продается уютная дача — личный уголок тишины.

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