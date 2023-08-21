В парке «Кузьминки-Люблино» ежи начали готовиться к спячке

Специалисты Мосприроды создали карту обитания ежей. Водятся эти животные в том числе и в парке «Кузьминки-Люблино», Сейчас ежи уже начали готовиться к зимней спячке: усиленно питаются, копят подкожный жир, подыскивают жилища на холодное время.