Принятые ЗС законы позволяют привлекать медиков в небольшие города Иркутской области

Инициативы депутатов ЗС позволяют привлекать медработников в небольшие города и северные территории. Меры поддержки медиков обсудили 9 октября на площадке комитета Заксобрания Приангарья по здравоохранению и социальной защите.
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