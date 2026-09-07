Муж из Венесуэлы не дает Татьяне Шаповаловой и ее сыну Дамиру приехать в Россию

В 2020-м Татьяна Шаповалова встретила, как ей тогда казалось, свою любовь в лице жителя Венесуэлы Луиса Гуанипы.
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