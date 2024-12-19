Украинский транзит — теперь проблема Европы

ШКИПЕР « Когда европейские компании закупают топливо напрямую у "Газпрома", а в точке пересечения границы с Украиной он уже будет венгерским, словацким — каким угодно, только не российским. » Из этого следует, что за транзит пусть платят венгры , словаки, кто угодно ,но не Россия .

Сергей Дмитриев В дополнене картинки с трубой предлагаю тему "новый наряд короля": Зеленский в пижаме в синежёлтую полоску, в тех же штанишках, но в домашних тапочках с большим синежёлтым бантом готовится перед зеркалом с визитам в БД, на трибуну ООН и далее всюду.