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Заноза

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Украинский транзит — теперь проблема Европы

Украинский транзит — теперь проблема Европы

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ Если бы страны Евросоюза из числа потребителей российского газа (с прямыми или косвенными путями закупки оного) смотрели советскую кинематографическую классику, они бы с полным основанием могли формулировать свой политический курс известными всем репликами.

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Комментарии
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ШКИПЕР
« Когда европейские компании закупают топливо напрямую у &quot;Газпрома&quot;, а в точке пересечения границы с Украиной он уже будет венгерским, словацким — каким угодно, только не российским.  »  Из этого следует, что за транзит пусть платят венгры , словаки, кто угодно ,но не Россия .
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17 час.
Сергей Дмитриев
В дополнене картинки с трубой предлагаю тему &quot;новый наряд короля&quot;: Зеленский в пижаме в синежёлтую полоску, в тех же штанишках, но в домашних тапочках с большим синежёлтым бантом готовится перед зеркалом с  визитам в БД, на трибуну ООН и далее всюду.
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17 час.
Lana_Borei Иванова
Нам самим - то хватит газа, хотя бы ещё на поколение?
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16 час.

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