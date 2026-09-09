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Царьград

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Смертельное ДТП на трассе в Челябинской области: KIA сгорел после удара

Смертельное ДТП на трассе в Челябинской области: KIA сгорел после удара

Дорожно-транспортное происшествие со смертельным исходом случилось накануне в 14:30 на 152-м километре трассы «Черноречье – Чесма – Варна – Карталы – Бреды».

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