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США предоставили Турции исключение из санкций для оплаты газа через "Газпромбанк"

США предоставили Турции исключение из санкций для оплаты газа через "Газпромбанк"

США предоставили Турции исключение из санкций, позволяющее осуществлять платежи за российский газ через "Газпромбанк".

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