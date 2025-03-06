Овечкин довел общее число своих голов в НХЛ до 885

Российский форвард хоккейного клуба «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил шайбу в игре против «Нью-Йорк Рейнджерс» в регулярном мачте Национальной хоккейной лиги (НХЛ), доведя общее число забитых шайб до 885.
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