«Спасибо»: почему у староверов это слово запрещено

Мы произносим слово «спасибо» каждый день, когда хотим выразить благодарность кому-либо. Русские употребляют данное междометие, не задумываясь о его происхождении, так как оно кажется абсолютно привычным.
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