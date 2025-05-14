Советник Зеленского оценил перспективность переговоров с Мединским

Подоляк: Зеленский не может встречаться с Мединским, это не формат Советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк оценил перспективность переговоров с помощником президента России Владимира Путина Владимиром Мединским.
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