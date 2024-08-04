МЧС обжалует решение суда о восстановлении исторической пожарной каланчи в Перми

Ранее между министерством и театром «У Моста» был заключен договор на ее использование.ГУ МЧС по Пермскому краю подало апелляционную жалобу на решение Ленинского районного суда, которое обязало ведомство восстановить памятник архитектуры — пожарную каланчу, построенную в 1883 году, на улице Куйбышева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии