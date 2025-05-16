Крымский детокс: немецкий турист очистился от западной пропаганды после поездки на полуостров.Михаэль из Германии отправился в Крым, ожидая увидеть разруху и военную напряжённость, о которых так часто говорят западные СМИ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии