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Царьград

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Смерть бегунов: участники умерли во время полумарафона Great North Run в Англии

Смерть бегунов: участники умерли во время полумарафона Great North Run в Англии

На дистанции одного из крупнейших забегов Великобритании скончались два 25-летних спортсмена.Два участника полумарафона Great North Run, прошедшего в воскресенье в Великобритании, умерли во время соревнования.

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