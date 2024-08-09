Лестницу у пешеходного перехода на улице Маршала Федоренко установили по просьбе москвичей

Безопасный спуск к пешеходному переходу значительно облегчит движение пешеходов Раньше путь через проезжую часть у дома № 12 был небезопасен из-за уклона, на котором пешеходы поскальзывались и могли получить травмы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии