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Наше Ховрино

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  • Михаил Шаповалов
    На подобные опросы лучше не отвечать. Цель одна - пристроить ваши труды с наибольшей выгодой для себя. Помните, был о...Как вы поступаете...
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    Поздравляю и желаю удачи в дальнейшемКулинары из Ховри...
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    Поздравляю!Кулинары из Ховри...

Лестницу у пешеходного перехода на улице Маршала Федоренко установили по просьбе москвичей

Лестницу у пешеходного перехода на улице Маршала Федоренко установили по просьбе москвичей

Безопасный спуск к пешеходному переходу значительно облегчит движение пешеходов Раньше путь через проезжую часть у дома № 12 был небезопасен из-за уклона, на котором пешеходы поскальзывались и могли получить травмы.

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