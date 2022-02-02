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Врач назвал симптомы коронавируса, при которых нужно вызывать скорую

Врач-терапевт Андрей Звонков назвал симптомы коронавируса, при которых нужно вызывать скорую помощь. По словам медика, около трети пациентов вызывают скорую, несмотря на то, что им нужна только словесная поддержка врачей, передает радио Sputniik.

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