В России раскрыли судьбу брошенной ВСУ на поле боя техники

Коротченко: Брошенная на поле боя техника ВСУ является законным трофеем Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с RT раскрыл судьбу брошенной на поле боя техники Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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