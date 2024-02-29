Песков: в послании Путина будут важные для истории России заявления

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в послании Федеральному собранию, с которым Владимир Путин выступит в четверг, 29 февраля, могут быть озвучены тезисы с более дальним горизонтом и более широкими перспективами планирования, чем 2030 год.