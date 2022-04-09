Замгендиректора Дома моды Зайцева Расул Ахметов не жалеет, что выдал интимный секрет Дмитрия Борисова

Стало известно об ориентации Дмитрия Борисова, которого долгое время подозревали в гомосексуализме. Расул Ахмедов, заместитель гендиректора Дома моды Зайцева, не сожалеет о сказанном и не боится получить иск о «Защите чести и справедливости».