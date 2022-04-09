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Замгендиректора Дома моды Зайцева Расул Ахметов не жалеет, что выдал интимный секрет Дмитрия Борисова

Замгендиректора Дома моды Зайцева Расул Ахметов не жалеет, что выдал интимный секрет Дмитрия Борисова

Стало известно об ориентации Дмитрия Борисова, которого долгое время подозревали в гомосексуализме. Расул Ахмедов, заместитель гендиректора Дома моды Зайцева, не сожалеет о сказанном и не боится получить иск о «Защите чести и справедливости».

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