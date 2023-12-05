В метро будут менять турникеты, очереди в часы пик вырастут

Уже на следующей неделе очереди на станции метро «Площадь 1905 года» в часы пик станут еще больше. Как сообщает телеграм-канал Екатеринбургского метрополитена, с 11 декабря здесь будут менять старые турникеты на новые.
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