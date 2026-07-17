Иран: авиаудары США (США) нанесли удар по морской диспетчерской вышке в Чабахаре, провинции Систан и Белуджистан рано утром по местному времени на фоне авиаударов США по стране, которые ранее также привели к гибели людей в провинции Хормозган.
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