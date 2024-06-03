У вас случаем не остались копейки России? Среди них есть дорогая и необычная

Копеечные монеты современной России сейчас стали редкостью в обороте. По крайней мере в крупных городах уже довольно проблематично получить на сдачу такие монеты, как 10 и 50 копеек, а о копейке и пятикопеечной монете вообще молчу.
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