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Отражены атаки украинских дронов в Воронежской области и других российских регионах

Отражены атаки украинских дронов в Воронежской области и других российских регионах

В нескольких областях России минувшей ночью и сегодня утром была объявлена воздушная тревога. Силами противовоздушной обороны были отражены атаки украинских дронов в Воронежской области и других российских регионах.

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