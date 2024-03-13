В нескольких областях России минувшей ночью и сегодня утром была объявлена воздушная тревога. Силами противовоздушной обороны были отражены атаки украинских дронов в Воронежской области и других российских регионах.
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