Украинские БПЛА повредили частные дома в Майкопе

Украинские БПЛА повредили частные дома в МайкопеНочью в Майкопе и пригороде отражали атаку украинских беспилотников.
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