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Тверские музыканты стали частью масштабного международного проекта в Харбине

Струнный квартет Тверской академической областной филармонии им. С. Я. Лемешева принял участие в масштабном международном проекте, выступив в Харбине (КНР) в составе Российско-китайского симфонического оркестра.

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