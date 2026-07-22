Тверские музыканты стали частью масштабного международного проекта в Харбине

Струнный квартет Тверской академической областной филармонии им. С. Я. Лемешева принял участие в масштабном международном проекте, выступив в Харбине (КНР) в составе Российско-китайского симфонического оркестра.
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