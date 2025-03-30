Онищенко назвал преждевременными утверждения о новом вирусе в РФ

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Сведения о якобы появившемся новом вирусе, который распространяется в России, необходимо тщательно изучить и дождаться хотя бы одного исследования, заявил Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.