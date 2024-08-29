Будет ли Белоруссия втянута в войну? Киев готовит информационную базу для начала вторжения Единственная страна, перед которой режим Зеленского может грозно погреметь остатками фаберже, это Белоруссия.
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Будет ли Белоруссия втянута в войну? Киев готовит информационную базу для начала вторжения Единственная страна, перед которой режим Зеленского может грозно погреметь остатками фаберже, это Белоруссия.
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