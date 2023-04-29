Российскую планирующую бомбу сравнили с американским JDAM

Особенностью российских планирующих бомб, которая отличает их от американских корректируемых боеприпасов Joint Direct Attack Munition (JDAM), является расположение корректирующего агрегата, сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.
Особенностью российских планирующих бомб, которая отличает их от американских корректируемых боеприпасов Joint Direct Attack Munition (JDAM), является расположение корректирующего агрегата, сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.
Свежие комментарии