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Российскую планирующую бомбу сравнили с американским JDAM

Российскую планирующую бомбу сравнили с американским JDAM

Особенностью российских планирующих бомб, которая отличает их от американских корректируемых боеприпасов Joint Direct Attack Munition (JDAM), является расположение корректирующего агрегата, сообщил военный эксперт Алексей Леонков в беседе с News.

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