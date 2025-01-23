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Россиянам посоветовали направить накопления на вкладах на ипотеку

Россиянам посоветовали направить накопления на вкладах на ипотеку

Доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве РФ Ольга Игнатова в беседе с агентством «Прайм» заявила, что накопленные на вкладах триллионы россияне могут направить на ипотечное кредитование.

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