За спиной Байдена: серый кардинал Америки завел страну в тупик

Штатам придется выбирать между гражданской войной и диктатурой Дмитрий Родионов На фото: президент США Джо Байден (Фото: Zuma/TASS) Материал комментируют: Владимир Можегов Всеволод Шимов Президент Джо Байден не принимает самостоятельных решений, уверен бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
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