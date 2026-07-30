Поиск стал главным входом в ИИ

Поисковые системы закрепляются в качестве самой массовой точки доступа к искусственному интеллекту, поскольку пользователь получает сгенерированный ответ в привычном интерфейсе, не переходя в отдельный чат.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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