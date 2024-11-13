Итоги розыгрыша «В поисках сокровищ» спецпроекта AdIndex и «Авито Реклама»

Этот розыгрыш познакомил участников с сокровищницей рекламных инструментов. Вы можете продолжать свои приключения по непредсказуемым островам рекламного архипелага, а пока мы объявим имена тех, кому достались ценные призы.
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