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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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США назначили Ворсофски главным тренером на ЧМ-2025. Его «Сан-Хосе» идет последним в НХЛ

37-летний специалист возглавляет «Сан-Хосе», который идет на последнем месте в НХЛ, набрав 50 очков за 76 матчей.

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