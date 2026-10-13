Elon Musk’s Megaphone Propels Conspiracy Theory

“Elon Musk elevated a false conspiracy theory about Democratic Senate nominee James Talarico over the weekend, lifting a fringe claim concerning the Texan’s mental health to the forefront of users’ X feeds, where it garnered hundreds of thousands of impressions,” the Washington Post reports.
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