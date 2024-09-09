Поступают сообщения о вхождении ВС РФ в город Горняк Поступают сообщения о том, что российские войска, продолжая наступательные действия на Покровско-Кураховском направлении СВО, вошли в город Горняк.
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Поступают сообщения о вхождении ВС РФ в город Горняк Поступают сообщения о том, что российские войска, продолжая наступательные действия на Покровско-Кураховском направлении СВО, вошли в город Горняк.
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