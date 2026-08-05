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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Колосков о Клавенесс во главе ФИФА: «При чем тут женщина? Это же не феминистская организация. Мужчину-то найти не могут. Блаттеру 90 лет, что-то он начал чудить»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на предложение экс-главы Международной федерации футбола (ФИФА) Йозефа Блаттера назначить руководителем организации женщину – президента Норвежской футбольной ассоциации Лисе Клавенесс.

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