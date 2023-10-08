Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 475 подписчиков

Ликвидация Зеленского: Сценарии, факты и сенсационное заявление помощника президента

Ликвидация Зеленского: Сценарии, факты и сенсационное заявление помощника президента

© CHRIS KLEPONIS/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Поддержка Украины неожиданно как для самого Киева, так и для Европы стала стремительно сыпаться на Западе, а слухи о возможной ликвидации Владимира Зеленского (физической или политической) звучат всё громче уже в не только в западных газетах, но и в прямых эфирах их каналов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Иван Леонтьев
Давно пора была что-то с Зеле решить, он ведь всем уже надоел ,да и воровать стал много. Не зря его жена тратит млн. долларов по бутикам. Не с воздуха же они ей прилетели?
Ответить
1 д.
ВМ
Владимир Моргунов
НАША СНИСХОДИТЕЛЬНОСТЬ-СМЕРТИ ПОДОБНА !!
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх