Ликвидация Зеленского: Сценарии, факты и сенсационное заявление помощника президента

© CHRIS KLEPONIS/KEYSTONE PRESS AGENCY/GLOBALLOOKPRESS Поддержка Украины неожиданно как для самого Киева, так и для Европы стала стремительно сыпаться на Западе, а слухи о возможной ликвидации Владимира Зеленского (физической или политической) звучат всё громче уже в не только в западных газетах, но и в прямых эфирах их каналов.