Бывает и такое: 12 квартир в Сочи выставили на продажу напрямую от собственников Этих лотов нет в базе риелторов или на авито, полный эксклюзив.
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Бывает и такое: 12 квартир в Сочи выставили на продажу напрямую от собственников Этих лотов нет в базе риелторов или на авито, полный эксклюзив.