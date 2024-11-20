В России растет серый рынок смартфонов

Количество дел об административных правонарушениях, возбужденных таможенными органами по фактам неправомерных поставок смартфонов в РФ, имеет тенденцию к увеличению, рассказали «Известиям» в Федеральной таможенной службе (ФТС).
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