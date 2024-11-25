«Все это уже в прошлом»: стилист раскритиковала новый имидж Глюк'оZы

Александра Данилова считает, что певица не выглядит модной с новой прической. Ксения Собчак и Наталья Ионова Социальные сетиНаталья Ионова на прошлой неделе вернулась к светской жизни после череды скандалов.
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