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В Госдуме хотят сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет

В Госдуме хотят сделать бесплатным проезд в общественном транспорте для детей до 16 лет

Комитет Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей намерен выступить с инициативой о разработке нового законопроекта, согласно которому дети в возрасте от 7 до 16 лет могут пользоваться услугами общественного транспорта бесплатно.

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