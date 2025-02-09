Крупный российский курортный город остался без воды

В Пятигорске нарушено водоснабжение из-за снижения подачи воды. Об этом сообщает «Интерфакс». По данным агентства, в ночь на 9 февраля в Большом Ставропольском канале произошло образование мелкого льда в воде.
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