В аэропорту Казани открылась фотовыставка, посвященная Борису Пастернаку

В международном аэропорту Казани имени Габдуллы Тукая можно увидеть уникальные фотографии из фондов Нацмузея РТ, которые рассказывают о периоде жизни писателя в Менделеевске и работе на химическом заводе Ушковых в Татарстане.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии