Перед Новым годом на Урал завезли почти 4 тысячи тонн мандаринов

В Свердловскую область прибыла очередная партия мандаринов весом свыше 20 тонн. С начала 2024 года в регион было ввезено около 4 тысяч тонн этого популярного новогоднего фрукта на сумму 440 миллионов рублей.
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