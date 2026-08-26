Атака БПЛА на Краснодар: тело еще одного погибшего ребенка нашли при разборе завалов

Увеличилось число погибших при атаке украинских беспилотников на Краснодар ночью 24 августа. Тело еще одного ребенка обнаружили спасатели при разборе завалов на месте падения обломков БПЛА в частном детском центре.
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