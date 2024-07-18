Телеведущая Ольга Ушакова появилась на публике с мужем-иностранцем

Звезда Первого канала Ольга Ушакова вышла в свет с мужем-иностранцем в годовщину свадьбы. Телеведущая рассказала в личном блоге, что они посетили премьеру фильма "Водитель-олигарх", а потом поехали в ресторан, чтобы отпраздновать важное семейное событие.