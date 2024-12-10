Цунода впервые за рулем «Ред Булл», Окон и Хюлькенберг начали работу в новых командах на тестах

Гонщик «РБ» Юки Цунода впервые в карьере пилотирует актуальный болид «Ред Булл». Японский пилот, который считается одним из претендентов на место Серхио Переса, работает на постсезонных тестах в Абу-Даби за «Ред Булл».
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