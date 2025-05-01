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Россиян предупредили об опасности мифа о целительных свойствах подорожника

Россиян предупредили об опасности мифа о целительных свойствах подорожника

Прикладывая немытый лист подорожника к открытой ране можно занести инфекцию, что может привести к воспалению и нагноению, рассказала старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

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